Due Mari, Bezzini (Pd): ''Serve un’accelerazione sui lotti 4 e 9. Ammodernamento delle infrastrutture fondamentale per la Toscana sud''

Interrogazione del consigliere regionale: “Governo e Anas rispettino gli impegni presi”

Serve un’accelerazione per completare il raddoppio della Due Mari nei territori delle province di Siena e Grosseto. A dirlo è il consigliere del Pd in Regione Simone Bezzini, primo firmatario di un’interrogazione che riguarda il tratto Siena- Grosseto della SGC E 78 (Grosseto-Fano), arteria fondamentale per la viabilità nella Toscana sud. Con l’atto, firmato anche dal capogruppo Leonardo Marras e dal consigliere Stefano Scaramelli, il consigliere Bezzini, tramite la Giunta, chiama in causa il Ministero competente e Anas per capire quale sia il motivo del ritardi sui lotti 4 e 9; per quanto riguarda il cosiddetto lotto ‘zero’ Bezzini chiede a che punto sta l’iter progettuale e se esiste una copertura finanziaria. “La sua realizzazione - spiega - permette infatti di costruire un collegamento a 4 corsie fra Siena-Grosseto e Siena-Bettolle”.Per quanto riguarda gli altri due lotti, il 4 e il 9, l’interrogazione si rivolge alla Regione perché si "attivi con il Governo e Anas per velocizzare gli interventi già finanziati, in modo da avviare presto la gara".Il consigliere Bezzini conclude dicendo che “l’ammodernamento delle infrastrutture è fondamentale per la Toscana meridionale. Con i governi di centro sinistra- specifica Bezzini - sono stati fatti dei passi vanti. Mi auguro che il nuovo esecutivo e Anas rispettino gli impegni presi a arrivino a concludere le opere”.