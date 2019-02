Consiglio regionale: aula convocata il 26 e 27 febbraio

Tra gli argomenti oggetto di interrogazione la E78 Siena-Grosseto

Il Consiglio regionale è convocato martedì 26 febbraio alle 15.30 e mercoledì 27 in seduta antimeridiana (alle 9.30).Il primo atto all’ordine del giorno è la proposta di legge che prevede “l’intervento straordinario e urgente” per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative alla chiusura della viabilità E45 in corrispondenza del “Viadotto il Puleto”.Tra gli atti anche le proposte di deliberazione sul bilancio preventivo 2019 rispettivamente dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego (Arti) e dell’Agenzia Toscana Promozione Turistica. Al voto anche il Bilancio preventivo 2019 dell’Ente Acque Umbre Toscane (Eaut), e una mozione per l’adeguamento tariffario sulla tratta ferroviaria Livorno-Firenze accompagnato dal parere contrario della commissione Ambiente.Le convenzioni tra strutture residenziali psichiatriche private e il Sistema Sanitario regionale della Toscana, con particolare riferimento all’Asl Toscana Nord-Ovest, sono oggetto dell’interrogazione a riposta immediata firmata da Jacopo Alberti, portavoce dell’opposizione.Trattazione congiunta per le due interrogazioni sul Trasporto pubblico locale in Toscana presentate da M5S: “In merito ad alcune problematiche del trasporto pubblico locale” (Giacomo Giannarelli, Andrea Quartini, Gabriele Bianchi, Irene Galletti) e “In merito al servizio di TPL in Toscana” (Giacomo Giannarelli).L’estensione del sistema tramviario fiorentino –Linea 3.2 “Piazza della Libertà – Bagno a Ripoli” è al centro dell’interrogazione di Paolo Marcheschi, FdI. Paolo Sarti e Tommaso Fattori (Sì Toscana a Sinistra) interrogano la Giunta su “I criteri, la gestione e i risultati ottenuti dall'intervento regionale a sostegno dei percorsi di accompagnamento al lavoro rivolti a persone con disabilità e vulnerabilità previsto dell'asse B - Inclusione sociale e lotta alla povertà del POR FSE 2014-2020”; Serena Spinelli (Art.1 – Mdp) e Fiammetta Capirossi (Pd), sull’attuazione della legge regionale (n. 12 del 21 marzo 2018) "Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione e il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale" e l'approvazione del relativo regolamento.“La strada di grande comunicazione SGC E 78 Grosseto-Fano, per quanto concerne il tratto Grosseto-Siena, quale arteria fondamentale per la viabilità di interesse nazionale nella Toscana del sud” è oggetto dell’interrogazione presentata da Simone Bezzini, Leonardo Marras e Stefano Scaramelli (Pd).