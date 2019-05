Consiglio regionale: aula convocata giovedì 2 maggio

Seduta antimeridiana, inizio alle 9.30, con prosecuzione pomeridiana. L'ordine del giorno

L’assemblea legislativa toscana torna a riunirsi giovedì 2 maggio alle 9.30 con prosecuzione pomeridiana. Ad aprire la seduta, le disposizioni transitorie e urgenti in materia di incarichi di posizione organizzativa della Regione e la nomina del garante per l’infanzia.Tra gli atti all’ordine del giorno, anche le interrogazioni sull'utilizzo del taser come strumento di supporto all’attività delle forze dell'ordine; in merito alle strategie di rilancio di Fidi Toscana; sulla volontà di Poste Italiane di esternalizzare alcune linee di trasporti in provincia di Arezzo e Firenze; sulla minore erogazione di risorse del fondo salario accessorio ai dipendenti del comparto Regioni e autonomie locali; sui ritardi nei pagamenti dei voucher formativi individuali destinati ai disoccupati per l’attivazione di corsi di formazione.All’ordine del giorno, anche una comunicazione della Giunta regionale, chiesta da forze di opposizione, in merito alle dichiarazioni del presidente della Regione, Enrico Rossi, pubblicate da fonti di stampa sulla vicenda della dirigente regionale della sanità, Monica Calamai. Tra le mozioni in discussione, quella sulle azioni di tutela della finanza pubblica regionale in conseguenza degli effetti finanziari derivanti dalla sottoscrizione dei contratti di finanza derivata; sull’attivazione, entro il 2019, di un registro per la tracciabilità delle protesi mammarie in vista dell’attivazione definitiva del registro nazionale; sulla crisi occupazionale di Vodafone Italy in Toscana, in particolare a Pisa; sulla tutela delle vittime di danni, personali e materiali, causati dai richiedenti asilo o da minori stranieri non accompagnati; sull’abolizione del bollo auto su vetture e motoveicoli; sulla necessità di stipula di un accordo di programma per la bonifica dell’area Sin/Sir (Sito di interesse nazionale e regionale) di Livorno; sul ‘buco’ della stazione Foster; sul rischio di chiusura di Radio Radicale.In discussione anche tre proposte di risoluzione sul modello ‘tolleranza zero’ adottato da Rudolph Giuliani a New York; sul pieno sostegno al congresso mondiale delle famiglie, sulla revisione legislativa della disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto e soccorso sanitario.