Affidamento TPL, il presidente della Regione Enrico Rossi ai sindaci: ''Si va avanti''

"Singolari le dichiarazioni di alcuni sindaci, non quello di Firenze, sull'affidamento dovuto in termini legali della gestione regionale del servizio del trasporto pubblico locale." A sottolinearlo è il presidente della Regione Enrico Rossi."Prima i Comuni ci hanno chiesto di fare la gara e di metterci i soldi (dalla Regione circa 75 milioni all'anno) - commenta ancora il presidente - poi, siccome le loro aziende rischiano di aver perso ci chiedono di star fermi e di non procedere come da contratto già stipulato.Capiamo che ci sono le elezioni - conclude il presidente - ma a tutto c'è un limite. Noi andiamo serenamente avanti. Siamo convinti che la stragrande maggiornza dei cittadini ambisca ad avere un servizio ancora piū qualificato ed aspetti di salire sugli oltre 2000 mezzi nuovi che devono essere forniti dal vincitore della gara."