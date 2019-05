Tpl gomma, Marcheschi (FdI): ''Sdegno per la bramosia di Rossi e del Pd di dare in mano ai francesi pezzi dell’economia regionale''

Il capogruppo regionale Paolo Marcheschi (FdI) commenta la decisione di assegnazione della gara tpl ad Autolinee Toscane spa

“Esprimo sdegno per la bramosia di Rossi ed il Pd di dare in mano ai francesi pezzi dell’economia regionale. La Sinistra, non soltanto sta più con l’Europa che con l’Italia, ma sta svendendo pezzi di Toscana e di Firenze alla Francia: dopo la tramvia fiorentina, anche il trasporto pubblico su gomma finisce in mano agli amici di Macron." Così interviene il capogruppo regionale di Fratelli d'Italia, Paolo Marcheschi."In barba a tante aziende toscane che avevano presentato un ricorso al Consiglio di Stato ed erano perciò in attesa di tale sentenza. Noi diciamo basta a questa svendita totale di infrastrutture e servizi. La Giunta calpesta anche una decisione del Consiglio regionale che, all’unanimità aveva chiesto a Rossi, di attendere qualche mese in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato”.