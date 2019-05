Carta Pegaso, anche per il 2019 rinnovo gratuito per i pendolari toscani

La Carta Pegaso verrà rinnovata, anche per l'annualità 2019, in maniera automatica e gratuita. Lo ha deciso la Giunta regionale approvando nel corso della sua ultima seduta una delibera nella quale si stabilisce che, come avviene ormai dal 2013, anche per l'anno in corso la Carta Pegaso sarà rinnovata senza il contributo di 6 euro ogni 3 anni originariamente previsto.La Carta Pegaso è necessaria per poter acquistare l'abbonamento Pegaso, cioè l'abbonamento intermodale a tariffa ridotta pensato dalla Regione Toscana per venire incontro alle esigenze di chi utilizza quotidianamente più mezzi di trasporto pubblico.Si tratta di un provvedimento, sottolinea l'assessore regionale a trasporti e infrastrutture, che anche attraverso questo piccolo contributo economico intende incentivare l'uso dei mezzi pubblici, puntando sempre più sull'integrazione dei servizi e rafforzando il rapporto di fidelizzazione con gli utenti.I pendolari con la Carta in scadenza dovranno comunque recarsi nelle biglietterie delle aziende di trasporto interessate per rinnovare la tessera, ma il rinnovo verrà fatto senza chiedere alcun contributo: sarà infatti la Regione a rimborsare le aziende.