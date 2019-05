Maxi tamponamento sulla Siena-Grosseto

Maxi tamponamento questa mattina, giovedì 9 maggio, sulla Siena-Grosseto in località Scagliata nei pressi di Roselle in direzione Siena, nel quale sono rimaste coinvolte dieci autovetture e tre mezzi pesanti. L'incidente, che è avvenuto attorno alle 7, ha registrato alcuni feriti ma nessuno sarebbe in gravi condizioni. Sul posto i sanitari del 118, il Vigili del fuoco, la Polizia stradale e il personale Anas. Il traffico è stato bloccato in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso e la strada è rimasta chiusa in direzione Siena per le operazioni ripristino della circolazione.