Consiglio Regionale: martedì 14 maggio la prossima seduta

Apertura dei lavori alle 9.30 con prosecuzione nel pomeriggio

È prevista per martedì prossimo, 14 maggio, la seduta ordinaria del Consiglio regionale della Toscana. L’aula si riunirà in seduta antimeridiana con ripresa pomeridiana. Tra gli atti all’ordine del giorno la relazione finale della Commissione d’inchiesta in merito alle discariche sotto sequestro e al ciclo dei rifiuti in Toscana; la relazione annuale sulle attività svolte dal Corecom della Toscana, anno 2018; la relazione annuale sull’attività del Difensore Civico, anno 2018; il rendiconto del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2018; la disciplina delle attività extraimpiego del Consiglio regionale; la terza variazione al bilancio di previsione del Consiglio regionale per il triennio 2019-2021; le modifiche alla legge regionale sulle norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico; la ratifica dell’accordo tra Regione Toscana, Comune di Sesto Fiorentino e Comune di Calenzano per il Parco agricolo della Piana, e, infine, numerose interrogazioni e mozioni.