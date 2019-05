Consiglio regionale: aula convocata 28 e 29 maggio

All’ordine del giorno la legge che disciplina la Casa della Salute nel servizio sanitario regionale e la rideterminazione dei vitalizi regionali

Il Consiglio regionale torna a riunirsi martedì 28 maggio alle 15.30 e mercoledì 29, in seduta antimeridiana con inizio alle 9.30. Tra gli atti all’ordine del giorno la relazione dell’attività 2018 della commissione Pari Opportunità, la legge che disciplina le collaborazioni interistituzionali in materia di sicurezza del lavoro, ambiente, salute e cultura della legalità. Ancora, la rideterminazione dei vitalizi regionali in attuazione della legge 154/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e le norme sull’anzianità contributiva dei consiglieri e dei membri della giunta regionale.Al voto il Bilancio economico di previsione 2019 e piano degli investimenti 2019-2021 di Ente Terre regionali e la legge sull’istituzione della Casa della Salute, che interviene in modifica della disciplina del servizio sanitario regionale.Tra i temi oggetto di interrogazioni a riposta immediata, “l'utilizzo dei farmaci biosimilari per malati di artrite reumatoide in Toscana, alla luce della sentenza del Tar sulla Delibera della Giunta regionale 194/2018”, del portavoce dell’opposizione Jacopo Alberti (Lega); e i rapporti istituzionali tra Regione Toscana e Vigili del Fuoco (Lega).Molte le mozioni iscritte all’ordine del giorno d’aula.