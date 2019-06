Rigenerazione spazi urbani: bando con 600mila euro per Comuni tra 10mila e 15mila abitanti

Potranno essere presentate a partire dal prossimo 24 giugno, e fino al 2 agosto 2019, le domande per progetti di investimento di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e di rigenerazione degli spazi urbani. La dotazione finanziaria ammonta a 300mila euro per l'anno in corso e altri 300mila euro per il 2020."Prosegue l'impegno della Regione a riqualificare e valorizzare tutti quei luoghi nei quali il piccolo commercio svolge la propria attività – afferma l'assessore alle attività produttive, commercio e turismo Stefano Ciuoffo –. Ma anche tutti quelli in cui si sono sedimentate situazioni di degrado o di rarefazione commerciale o democgrafica. Alle trasformazioni che stanno avvenendo in tanti centri urbani cerchiamo di dare strumenti di sostegno per rivitalizzare il tessuto economico locale e favorire l'apertura di nuove attività. I bandi precedenti hanno ottenuto buoni risultati e questo ci spinge a potenziare iniziative come questa perchè vogliamo sostenere il settore facendo leva anche sulla qualificazione e valorizzazione dei luoghi dove si svolge anche mediante percorsi innovativi già sperimentati in questi anni, come il Progetto PopUp o i bandi sui Centri Commerciali Naturali. Con bandi mirati in base alle zone e alla popolazione stiamo cercando di dare risposte e strumenti per i vari tipi di situazioni che ci sono nella nostra regione. Dal momento che avranno priorità i progetti che entro il 31/12/2019 saranno in grado di assicurare l'esecuzione di almeno il 55% dei lavori, e in seconda battuta, quelli che entro il 31/12/2019 sono in grado di completare l'affidamento dei lavori, invito le amministrazioni comunali a a cogliere l'occasione e lavorare da subito al bando".Beneficiari sono i comuni del territorio regionale aventi popolazione compresa fra 10.000 e 50.000 abitanti (dati al 31/12/2018) e non classificati come Aree Interne per non sovrapporre questo intervento con quelli che, nel corso del 2019, la Regione prevede di attuare in modo specifico per i comuni che si trovano in queste zone, attraverso stanziamenti per l'assetto del territorio e le politiche abitative. La misura serve ai comuni che intendono avviare programmi di qualificazione della rete commerciale, incentivare iniziative che prevedano il riutilizzo di fondi commerciali rimasti vuoti, individuare azioni a favore dei Centri Commerciali Naturali.Saranno inoltre ammissibili progetti che puntano al recupero di spazi urbani o di immobili pubblici, in virtù del particolare pregio della zona in cui si trovano o in considerazione di particolari situazioni di degrado, anche collegate alla sicurezza urbana o di criticità economica, demografica, di desertificazione commerciale.L'agevolazione concessa non potrà essere inferiore a 10 mila euro e superiore a 40 mila euro, ovvero dell'80% dei massimali di investimento ammissibili.Le domande potranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma del soggetto gestore, Sviluppo Toscana.