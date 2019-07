Pro Loco: 350mila euro dal Consiglio regionale della Toscana

“Approvata a maggioranza la legge che prevede sostegno e valorizzazione delle Pro Loco della Toscana. Nelle pieghe del Bilancio del Consiglio regionale, grazie anche ai risparmi prodotti dall'eliminazione dei vitalizi, abbiamo liberato 350.000 euro. Ogni Pro Loco potrà partecipare al bando e beneficiare di risorse per le proprie attività”. Così Stefano Scaramelli (Pd), presidente commissione politiche sociali, commenta l’approvazione di una specifica legge che prevede lo stanziamento di 350mila euro a beneficio delle associazioni Pro Loco della Toscana.



“Le Pro Loco toscane svolgono un ruolo prezioso, sono in grado di animare - spiega Scaramelli - i borghi delle nostre comunità, soprattutto di quelle più piccole. La loro importanza è quindi cruciale nell'ambito delle iniziative di promozione dei territori, di valorizzazione delle identità locali, di animazione culturale dei centri e dei borghi toscani. La Regione non poteva non valorizzare e incentivare il loro ruolo, per questo la maggioranza in modo compatto ha scelto di proseguire sulla strada del sostegno economico delle Pro Loco che oggi porta all’approvazione della legge”.