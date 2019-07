Sì al progetto della Due Mari, Fratelli d'Italia: ''Riconosciamo il merito di De Mossi''

Gli assessori di Siena, Francesco Michelotti e Grosseto, Fabrizio Rossi: ''Decisivo l'intervento del sindaco di Siena ad Anas''



Sulla notizia dell’approvazione al Cipe del progetto definitivo del lotto 9 sulla E78 Grosseto Fano (il tratto che va dal bivio di Orgia al fosso Ornate per una lunghezza di 11,8 km) intervengono con una nota congiunta l’assessore al Comune di Siena Francesco Michelotti e l’assessore al Comune di Grosseto Fabrizio Rossi, entrambi di Fratelli d’Italia.



“E’ una bella notizia lo sblocco del lotto 9 della Due Mari; un passaggio che abbiamo atteso e sollecitato da tempo. Il progetto era fermo ormai da tempo ed a nostro avviso era urgente dare impulso per realizzare una delle opere infrastrutturali più importanti per i nostri territori. Sia Siena che Grosseto ritengono infatti la Due Mari un’arteria di assoluta importanza – sottolineano Rossi e Michelotti – e lo sviluppo infrastrutturale finalizzato al collegamento tra i territori riveste un ruolo fondamentale per l’economia e la crescita, oltre a migliorare la qualità della vita dei cittadini.



Non possiamo non menzionare il ruolo svolto in questa fase dal Sindaco di Siena Luigi De Mossi, che ha incontrato lo scorso 15 marzo l’Amministratore delegato di Anas per rappresentargli questa situazione e chiedere con urgenza l’approvazione del lotto 9 ed anche la ripartenza dei lavori del lotto 4 bloccati a causa di un ricorso pendente. Un incontro risolutivo e determinante, che ha dato la stura all’approvazione del progetto.



Una menzione doverosa, fatta anche in veste di dirigenti di partito, essendo Rossi di recente nomina a commissario provinciale di Fdi di Siena e Michelotti dirigente nazionale del partito di Giorgia Meloni.



“Ecco perché è singolare – concludono - che dal Partito Democratico qualcuno si voglia accaparrare i meriti di questo primo traguardo, dato che il progetto era fermo da un anno e mezzo e certo non abbiamo visto nessuno da sinistra muoversi nella direzione di fare qualcosa. Ora auspichiamo che si proceda, senza indugi, all’iter di legge con il progetto esecutivo, la gara e l’affidamento dei lavori.”