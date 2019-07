Acquedotto del Fiora, aggiornamento situazione post maltempo ore 19 di domenica 28 luglio

Continua l'incessante lavoro di AdF per risolvere le criticità causate dal maltempo

In provincia di Siena, sul versante senese dell’Amiata, sono stati risolti i problemi a San Casciano dei Bagni e a Piancastagnaio. I serbatoi di Poggio Olivo a Cetona sono in ripresa, anche se al momento sono interessati da un guasto della comunicazione da telecontrollo. A Radicofani il livello del serbatoio è in lenta ripresa, mentre la pompa Seragio è ancora spenta: i tecnici stanno tentando di raggiungerla, ma al momento risulta di difficile accesso.Ad Abbadia San Salvatore l'impianto di Pian dei Renai è stato ripristinato; risulta invece strappato in due punti il tubo che collega Acqua Gialla con la galleria 11 e via di Seggiano. La tubazione è stata chiusa, via di Seggiano viene alimentata dalla galleria 8 che per ora è sufficiente e per domani (29 luglio) sono stati programmati sia il ripristino del tubo che di alcuni tratti di strada per accedere ad Acqua Gialla. Ad Abbadia paese sono ancora in corso gli interventi sulla rete fognaria: la situazione si sta normalizzando, ma alcuni pozzetti sono inaccessibili e il lavoro continua. Il presidente di AdF Roberto Renai ha fatto un nuovo sopralluogo ad Abbadia questo pomeriggio (28 luglio), mentre il personale di AdF ha supportato i tecnici del Comune nell'attività di ripristino complessivo della situazione.Sempre nel senese è stato ripristinato il regolare flusso idrico alle località interessate nei comuni di Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Monticiano, Radda in Chianti e Monteriggioni; per quest'ultimo comune è in corso un intervento per eliminare l'aria in condotta che ha creato problemi all'approvigionamento di alcune vie in località Castellina scalo.In provincia di Grosseto è stato ripristinato il flusso idrico in località Boccheggiano nel comune di Montieri e sono stati riavviati gli impianti interessati da mancanza di alimentazione elettrica.