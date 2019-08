Incidente questa mattina sulla SS223 Siena-Grosseto in prossimità dello svincolo per Paganico nord. Nel sinistro è rimasta coinvolta una vettura che si è ribaltata sulla sede stradale. Sul posto i Vigili del Fuoco di Grosseto, i Carabinieri e il personale sanitario del 118 presente anche con l'elisoccorso Pegaso. Il tratto di strada è stato momentaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso