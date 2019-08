Maltempo, codice giallo per rovesci e temporali in buona parte della Toscana

La sala operativa della protezione civile regionale conferma il codice giallo dalle 13 di oggi, giovedì, fino alle 21 di stasera per rovesci e temporali sulle zone centro meridionali della Toscana. Emette quindi un nuovo codice giallo per domani, venerdì 23, dalle 9 alle 21.Dopo un temporaneo miglioramento nella nottata infatti, una nuova perturbazione interesserà tutta la Toscana ad eccezione della costa grossetana e l'arcipelago, dalle 9 di venerdì fino alle 21 della stessa giornata, portando rovesci e temporali sparsi localmente intensi, in particolare nel pomeriggio sulle zone interne. Possibilità di forti colpi di vento e grandinate.Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo