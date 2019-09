20enne travolto dal treno sulla Siena-Empoli

Un 20enne è stato investito da un treno regionale sulla linea Empoli-Siena all'altezza di Castelfiorentino intorno alle 13 di oggi, mercoledì 4 settembre, ed è stato portato in gravi condizioni con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di Careggi a Firenze.Secondo prime ricostruzioni pare che il ragazzo, di Castelfiorentino, stesse attraversando i binari a un passaggio a livello all'altezza di piazza Cavour, dove si trova anche il ponte sul fiume Elsa, quando un treno regionale proveniente da Siena è sopraggiunto e lo ha urtato facendolo finire da un lato.Sul posto Vigili del fuoco, 118, Carabinieri e Polizia municipale. Molte persone hanno assistito alla scena e hanno chiamato il 118 oltre che andare personalmente alla sede della Misericordia, che si trova nelle immediate vicinanze, a chiedere immediato soccorso.Il giovane, che ha subìto vari traumi e respirava con difficoltà, è ricoverato in gravi condizioni al Centro Traumatologico Ortopedico dell'ospedale fiorentino.