Trasportavano 7 chili di hashish: due arrestati sull'A1 dalla Polstrada

Nel week-end appena trascorso ritirate anche 25 patenti e tolti 1.579 punti, oltre ad un altro arresto per possesso di documenti falsi

Fine settimana di intenso lavoro per la Polizia Stradale in Toscana, che ha registrato un movimento di veicoli molto intenso e favorito dal clima estivo. Il dispositivo è stato attuato da 527 equipaggi, supportati dall’elicottero dell’8° Reparto Volo della Polizia di Stato, che hanno proceduto al ritiro di 25 patenti, alla decurtazione di 1.579 punti e all’arresto di tre malviventi.I controlli hanno interessato 1.686 persone e 1.640 veicoli, con 523 infrazioni accertate e 15 conducenti positivi all’etilometro. Gli autovelox e i telelaser hanno pizzicato 410 veicoli che correvano troppo e sui proprietari sono in corso accertamenti per giungere alla notifica dei verbali. Ad altri 115 automobilisti è stato intimato l’alt sul posto per contestare l’eccesso di velocità, mentre 61 erano senza cinture e 19 quelli con il telefonino in mano, rimasti sorpresi quando hanno visto spuntare la paletta della Polstrada dalle auto civetta. Gli incidenti rilevati sono stati 25, di cui uno mortale a Livorno, mentre gli interventi di soccorso 176, la gran parte dovuti ad avarie meccaniche.I tre arresti sono stati effettuati sul tratto aretino dell’A1, da parte della Sottosezione di Battifolle, che, monitorando i veicoli in transito, ha bloccando due Volkswagen, una Polo e una Golf, con a bordo vecchie conoscenze delle forze dell’ordine.Al volante della Polo, fermata giovedì nel Valdarno, è stato un italiano di 40 anni, originario di Napoli e senza patente, già denunciato a luglio di quest’anno per reati in materia di stupefacenti e ricettazione. L'uomo ha provato a rimanere calmo ma è stato inutile, poiché gli investigatori lo hanno riconosciuto e, perquisendogli l’auto, hanno trovato nascosti nella tappezzeria del tetto due carte d’identità false, oltre a un assegno da dodicimila euro scoperto. L’uomo è stato arrestato per il possesso dei documenti taroccati e messo a disposizione della Procura di Arezzo.A bordo della Golf, venerdì 13, c’erano invece due algerini residenti nel casertano e nel bolognese che, alla vista della pattuglia, hanno provato a dileguarsi ma sono stati bloccati in Valdichiana. I due stavano trasportando 7 chili di hashish nascosti in uno zaino riposto nel vano della ruota di scorta. Piazzandola avrebbero ricavato circa 20.000 euro, ma il loro progetto è sfumato e sono invece stati arrestati dalla Polstrada che, oltre alla droga, ha sequestrato anche l'autovettura.