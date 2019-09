Consiglio regionale: aula convocata per il 24 e 25 settembre

Domani alle 15.30 e ripresa mercoledì alle 9.30. All’ordine del giorno, fra le altre cose, una comunicazione della Giunta sul batterio “New Delhi” in Toscana e il bilancio consolidato

La prossima seduta del Consiglio regionale è stata convocata per domani, martedì 24 settembre alle 15.30, con prosecuzione mercoledì 25 settembre alle 9.30, in seduta antimeridiana.All’ordine del giorno una comunicazione della Giunta regionale in merito alla proliferazione del batterio ‘New Delhi’ in Toscana; un’informativa della Giunta regionale sul Documento preliminare “Modifica Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica siti inquinati (Prb)”; il bilancio consolidato della Regione per l’anno 2018; le norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con produzione integrata; i bilanci di esercizio 2018 dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego, dell’Agenzia regionale di sanità e dell’Ente parco regionale della Maremma; la proposta di accordo quadro per lo sviluppo delle risorse umane e la ricerca sanitaria tra Toscana e Cina; le disposizioni in merito alla Commissione unica di accertamento sanitario della condizione di disabilità; l’adozione del progetto di paesaggio Le Leopoldine in Val di Chiana; gli interventi di comunicazione istituzionale e misure di attuazione delle disposizioni regionali per la riduzione della plastica nell’ambiente. Numerose anche le interrogazioni e le mozioni.