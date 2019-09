Anpana Siena alla prima esercitazione regionale veterinaria ''Giotto 2019''

In questi giorni, nella ricorrenza dei 100 anni del Sisma del Mugello, si sta svolgendo, in quel territorio, l'esercitazione di protezione civile denominata "Giotto 2019".La giornata di ieri, venerdì 27 settembre, è stata dedicata alle criticita veterinarie a seguito di violento sisma. Le operazioni si sono prettamente concentrate sullo scenario veterinario. Anche i volontari di Anpana Siena, assieme ai colleghi volontari Anpana di Livorno e Lucca, hanno partecipato a questa simulazione che ha coinvolto il personale della Regione Toscana, settore di Protezione civile regionale e il settore Prevenzione collettiva, il coordinamento per le Maxi Emergenze della Regione (GocrMe), il personale delle tre Asl della Toscana (medici veterinari e tecnici della prevenzione), in collaborazione con il Centro di referenza nazionale per le maxi emergenze dell'IZS di Teramo (Iuvene).Il responsabile della protezione civile della Regione Toscana, Bernardo Mazzanti ha evidenziato "quanto sia importante questo test - innovativo per la Protezione Civile della Toscana - in cui si mettono in atto le novità del codice in materia di protezione civile dedicata agli animali. Tutto questo - ha continuato Mazzanti - si svolge con il supporto delle Asl e dei settori delle Regione che si occupano di veterinaria e degli aspetti sanitari, oltre che con le associazioni di volontariato che si occupano della protezione animali"."Ieri mattina - riferisce, inoltre, Angelo Bertocchini, responsabile nazionale Protezione Civile Anpana OdV - i volontari Anpana, assieme a volontari di altre associazioni componenti il Modulo Veterinario della Colonna Mobile Regionale Toscana, hanno svolto sopralluoghi in 32 aziende agrizootecniche del Mugello e compilato una scheda per valutare il benessere degli animali (bovini da latte e da carne, suini cavalli e cani) e lo stato delle strutture con i loro impianti di trasformazione e di conservazione. Durante i sopralluoghi un elicottero della Protezione civile (EliFirenze) ha effettuato un volo di ricognizione su tutta l'area per fare il punto dall'alto sulla situazione degli allevamenti allo stato brado e sullo stato delle aziende colpite dal violento sisma.Una volta individuate le aziende agrizootecniche con maggiori criticità, nel pomeriggio si sono recati sul posto i medici veterinari per valutare gli interventi adatti caso per caso. Tutte le operazioni sono coordinate dalla Funzione Sanità Pubblica e Veterinaria."Questi i volontari Anpana della Toscana impegnati nell'esercitazione: Giuseppe Romeo (Lucca), Franco Fantappiè (Livorno), Mauro Ferrari (Siena), Simona Baldini (Siena), Paolo Fenili (Lucca), Roberto Montalto (Livorno), Stefano Lapiti (Siena) e Paolo Vannini (Siena).