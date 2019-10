Doppio incidente con auto incendiate sulla Siena-Firenze - FOTO

Doppio incidente nella serata di oggi, giovedì 24 ottobre sul raccordo Siena-Firenze che è rimasto chiuso in direzione Siena per il traffico proveniente dall’autostrada A1, dal bypass del Galluzzo e dalla viabilità locale. Il traffico in direzione Firenze è invece stato deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di San Casciano, che è stato chiuso in ingresso.Il primo incidente, attorno alle 18, ha coinvolto due veicoli che si sono scontrati frontalmente causando l’incendio di uno dei due mezzi, alimentato a gpl. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con 3 automezzi e 9 unità che hanno provveduto allo spegnimento della vettura in fiamme mettendo successivamente in sicurezza della vettura alimentata a GPL ed effettuando la bonifica del cavalcavia.Il secondo sinistro, avvenuto attorno alle 19.30, ha visto incendiarsi un'altra autovettura prima dello svincolo di San Casciano, al km 50, in direzione Firenze.Si sono create lunghe code e sono intervenute le forze dell’ordine e il personale Anas che ha ripristinato la transitabilità del raccordo. Non si sono registrati feriti.Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.