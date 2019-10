Maltempo di luglio ad Arezzo e Siena: Enrico Rossi nominato commissario delegato

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, è stato nominato commissario delegato per gli interventi urgenti resi necessari dai gravi eventi meteorologici che il 27 e 28 luglio scorsi hanno colpito le province di Arezzo e Siena. E' quanto prevede l'ordinanza firmata dal capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli.



L'atto fa seguito alla delibera con cui il Consiglio dei ministri aveva proclamato, il 19 settembre scorso, lo stato di emergenza per 12 mesi, anche per le due province toscane, in conseguenza dei danni causati dall'ondata di maltempo. Nella delibera era stato indicato anche uno stanziamento iniziale di 500mila euro per il finanziamento degli interventi.



Primo atto del commissario sarà la predisposizione, entro 40 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza in Gazzetta ufficiale, del piano di interventi, che sarà subito dopo sottoposto per l'approvazione al Dipartimento della protezione civile.