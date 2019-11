Maltempo Toscana, codice giallo fino alla mezzanotte di lunedÃ¬ per pioggia e temporali su costa centro meridionale e Arcipelago

Tempo di nuovo in peggioramento con possibili piogge dal pomeriggio di oggi, in particolare su costa centro meridionale e Arcipelago e nel grossetano.Domani, lunedì, sono previste precipitazioni sparse su tutta la regione, in attenuazione nel pomeriggio.Possibili rovesci, anche temporaleschi, su costa centro-meridionale, Arcipelago (in particolare a sud dell'Elba) e nel grossetano. Sempre sulla costa centro meridionale e nel grossetano saranno possibili occasionali colpi di vento e grandinate. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo a partire dalle 13 di oggi, domenica 10 e fino alle 23.59 di domani lunedì 11 novembre.Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo