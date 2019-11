Maltempo, Anas al lavoro per assicurare la transitabilità. Chiuso tratto dell'Autopalio

Sulla Siena-Firenze, al km 46, San Casciano in Val di Pesa, è chiusa per frana la carreggiata in direzione Firenze

Prosegue il lavoro di uomini e mezzi Anas che per tutta la notte hanno fronteggiato i disagi del maltempo lungo la rete stradale del Centro Italia.A causa di neve, pioggia e forte vento, rami di alberi sono caduti in strada e si sono verificati allagamenti del piano viabile.Mezzi spargisale e spazzaneve hanno lavorato sulle strade appenniniche tra Emilia Romagna e Toscana: sulla strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” a Faidello, sulle strade SS63 “del Valico del Cerreto” a Fivizzano e SS64 “Porrettana” a Pistoia. Nel Lazio i maggiori disagi dovuti a piogge e vento.La transitabilità della rete stradale è in generale assicurata, con qualche rallentamento.In Emilia Romagna, il traffico è rallentato per pioggia sulla strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” tra i km 170 e 173, in località Montale. Rallentamenti per pioggia anche sulla strada statale 64 “Porrettana” al km 56 in località Vergato.Sulla SS9Var “Tangenziale Nord Ovest di Parma” è chiuso al traffico per allagamento lo svincolo al km 9,300, direzione innesto con SS9.In Toscana, per allagamenti, il traffico è rallentato sulla strada statale 223 “di Paganico” (E/78), dal km 17 al km 18 a Campagnatico, in direzione Grosseto, e sulla strada statale 65 “della Futa”, tra i km 24 e 25 e dal km 38 al km 39, verso il confine con l’Emilia Romagna.È chiusa al traffico la strada statale 67 “Tosco Romagnola” al km 46,300 in località Le Case, per allagamento al sottopasso ferroviario. Sulla stessa strada, a Montelupo fiorentino (km 57-67) si procede con rallentamenti per piogge.SS67 TOSCO ROMAGNOLA (km: 88 – 95) strada chiusa a causa di esondazione del Fiume Arno, uscita obbligatoria Rosano, si rientra a Pontassieve.SS67 TOSCO ROMAGNOLA (km: 65,500) in località Lastra a Signa, strada chiusa per allagamento. In direzione nord, traffico deviato a Lastra a Signa; in direzione sud traffico deviato a Montelupo Fiorentino.Sul RA03 “Raccordo Autostradale Siena – Firenze”, al km 46, San Casciano in Val di Pesa, è chiusa per frana la carreggiata in direzione Firenze. Uscita obbligatoria a Bargino (km 44,300) con rientro a San Casciano (km 47,400).Nel Lazio, sulla statale 6 “Via Casilina”, tra i km 140,900 e 141,300, la strada è temporaneamente chiusa in direzione Roma per la presenza di alberi caduti in carreggiata. Il traffico viene deviato su viabilità locale. Al km 61,500 – 62, il traffico è rallentato con code in entrambe le direzioni per allagamento.Lungo la SS1 “Via Aurelia”, sono stati numerosi gli interventi per pioggia e allagamenti. Ripresa la circolazione a doppio senso di marcia a Montalto di Castro (km 115,900), dove si era verificato uno smottamento, mentre sono stati rimossi nella prima mattinata i rami d’albero caduti in carreggiata a Marina di San Nicola (km 35).Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.