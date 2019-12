Amiata, dal bilancio 500mila euro per l’attrattività turistica. Bezzini (Pd): ''Misura importante e attesa''

Il contributo inserito grazie ad un emendamento voluto dal consigliere regionale del Partito democratico

Cinquecentomila euro nella manovra di bilancio appena approvata dal Consiglio regionale da destinare l’infrastrutturazione turistica del Monte Amiata.Il contributo è stato inserito grazie ad un emendamento fortemente voluto dal consigliere del Pd in Regione Simone Bezzini, membro della commissione Sviluppo economico, che per l’attenzione ringrazia l’assessore Vittorio Bugli.“Si tratta di un finanziamento importante e atteso. Già erogato nel 2019 – spiega Bezzini -, era importante che fosse replicato anche per il 2020. E così è stato - prosegue Bezzini - in coerenza con gli impegni assunti con le istituzioni locali e con gli operatori del territorio”.Nello specifico il contributo è destinato ai comuni amiatini per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate appunto al miglioramento dell’attrattiva turistica del territorio della montagna. Le modalità di assegnazione e di erogazione del contributo saranno decise dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge. L’invio del contributo è subordinato alla stipula di un accordo, anche di programma con i Comuni dell’Amiata che sono interessati alla realizzazione delle opere.