Incidente tra auto e pullman sulla Siena-Grosseto: due vittime

Un gravissimo incidente tra un pullman e un autoveicolo è avvenuto nella prima mattinata di oggi, venerdì 17 gennaio, sulla strada statale 223 ''di Paganico'' (Siena-Grosseto) al km 29,900, nei pressi di Civitella Paganico in provincia di Grosseto.Sul posto, nel tratto dove la carreggiata si restringe in due corsie, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto ed i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso delle due persone che occupavano l'autovettura. Nell'incidente sono rimaste coinvolte altre due autovetture ed è rimasto lievemente ferito un passeggero dell'autobus.Il personale Anas e la Polizia Stradale sono intervenuti per la gestione della viabilità, il tratto è stato temporaneamente chiuso, consentire i rilievi del caso e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.