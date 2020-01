Toscananeve: fine settimana con previsione di neve sulla montagna toscana

Tante le scuole toscane che si preparano a soggiornare nelle stazioni di sci. Spazio per gli amanti dell'outdoor con le ciaspolate e le snowbike

Torna la neve sulla montagna toscana? Se lo augurano tutti, sia gli operatori che gli sciatori. La neve è attesa a partire da questa notte e anche nella giornata di domani (sabato 25 gennaio) oltre i 1500 metri su Appennino ed Apuane.Nella speranza che le previsioni si avverino gli amanti degli sport invernali potranno comunque approfittare dei numerosi impianti aperti e anche delle interessanti promozioni.E' poi iniziato il periodo delle settimane bianche per le scuole e molti istituti della Toscana sono pronti a raggiungere, o hanno già raggiunto, le stazioni di sci. Si tratta di un ruolo importante svolto dalle località toscane per la promozione degli sport invernali e in generale della cultura della montagna, grazie alla vicinanza alle nostre città e ai prezzi competitivi.L'Abetone accoglie gli sciatori con 12 impianti aperti su 17 e le diverse parti del Comprensorio quasi interamente collegate sci ai piedi ( www.multipassabetone.it ). La sciabilità è ottima e prosegue fino al 31 gennaio l'offerta sui giornalieri: skipass feriale a euro 25,00 (invece che 30) e skipass festivo a euro 32,00 (invece che 40,00).Per gli amanti dell'outdoor ci sono le ciaspolate organizzate dalla Scuola di Sci Abetone e i tour in snowbike con Welove Abetone ( www.weloveabetone.it ).Da non mancare sabato sera anche la prima discesa in notturna del 2020, dopo la cena alla Baita Pulicchio.In piena attività la Doganaccia ( www.doganaccia2000.it ), che sta ospitando in questi giorni le settimane bianche di vari istituti scolastici. La località si presenta con 3 impianti aperti su 4. Sono in funzione tutti i rifugi. Qui il sabato sera si scia in notturna a partire dalle ore 18.00. Sono anche disponibili attrezzature per lo sci seduto (portatori di handicap).A Zum Zeri in Lunigiana, sabato 25 gennaio si scia gratuitamente ai campi scuola: sarà una giornata interamente dedicata ai bambini e a coloro che vogliono avvicinarsi allo sci per la prima volta. Sarà anche possibile ciaspolare sui percorsi che portano al monte Fabei o allo Spiaggi. Lo staff della stazione sta inoltre lavorando per aprire anche gli impianti alti ( www.zumzeri.eu ).In Garfagnana sono aperti i due campi scuola al Casone di Profecchia, anche qui sono presenti gruppi scolastici della provincia di Lucca. Sull'Amiata ( www.amiataneve.it ) infine è in funzione il Campo scuola Vetta ed è prevista l'apertura nel fine settimana del campo scuola Jolly.