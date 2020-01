Elisa Montemagni (Lega): ''Il candidato Giani non è più super partes: chiediamo che rinunci a presiedere i Consigli regionali''

“Visto che Eugenio Giani, da qualche giorno ha iniziato ufficialmente la sua corsa verso la presidenza della Regione, pensiamo che sarebbe giusto ed opportuno che lo stesso non presiedesse più le prossime sedute dell’assise toscana.” Così afferma Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega.



“Riteniamo, infatti, che sia venuta meno la sua classica funzione di figura “super partes”, viste appunto le sue conclamate ambizioni a guidare la nostra regione. Per i prossimi due mesi in cui verosimilmente si terranno ancora sedute d’Aula, quindi, auspichiamo che a dirigere i lavori siano, pertanto, gli attuali due vicepresidenti.



Pur rispettando il presidente Giani siamo, dunque, a richiedere una diversa gestione dei prossimi Consigli; a nostro avviso, tra l’altro, un candidato al ruolo di Governatore, dovrebbe fare autonomamente questa scelta. In caso contrario, siamo noi a caldeggiarla fortemente."