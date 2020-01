Toscananeve: il fine settimana sulla montagna toscana, confermati numerosi eventi

Gare di sci alpinismo, corsa su neve e feste per grandi e piccoli tra gli appuntamenti da non perdere

Non splenderà il sole nel week end sulla montagna toscana ma ci sarà comunque la possibilità di sciare, di divertirsi e mettersi alla prova in varie specialità sportive. Il tutto in attesa di una irruzione di aria fredda da martedì 4 febbraio, che si spera possa porre fine all'ennesimo flusso atlantico umido e mite di questo inverno.Per quanto riguarda il Bollettino, all'Abetone ( http://www.multipassabetone.it ) sono aperti 13 impianti su 17, alla Doganaccia ( http://www.doganaccia2000.it ) sono in funzione 3 impianti su 4. Sono aperti i Campi scuola al Casone di Profecchia. Sull'Amiata ( http://www.amiataneve.it ) è prevista per il fine settimana l'apertura del Tapis Roulant Vetta, della Seggiovia Cantore e della Sciovia Jolly.Gli eventi vedono in programma Nevissima in Val di Luce (1-2 febbraio), una grande festa sulla neve per giovani, adulti, bambini, famiglie, sciatori, snowboarder, ciaspolatori o semplici appassionati della montagna, per un week end in compagnia.Domani sera tornano anche due appuntamenti sportivi di grande richiamo, organizzati all'Abetone dallo Sci Club Montagna Pistoiese ( http://www.scimontagnapistoiese.it ). Si tratta della 9a edizione di Skivolando, gara di sci alpinismo in notturna in programma su strade forestali e piste dell'Ovovia (partenza ore 18.30). Si correrà anche la 8a edizione della Snowrun, corsa podistica su neve con un percorso agonistico di 8,5 km e non agonistico di 4 km.Attività al tramonto anche alla Doganaccia: sabato sera si svolgerà infatti la Ciaspolata al Tramonto ( http://www.doganaccia2000.it ), mentre a partire dalle 18.00 saranno accese le luci in pista per lo sci in notturna.Attività al tramonto anche alla Doganaccia: sabato sera si svolgerà infatti la Ciaspolata al Tramonto ( http://www.doganaccia2000.it ), mentre a partire dalle 18.00 saranno accese le luci in pista per lo sci in notturna.