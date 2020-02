Terzo Settore, Scaramelli (IV): ''Entro marzo la nuova legge, prima in Italia''

In Commissione sanità presieduta da Stefano Scaramelli si sono tenute le consultazioni di oggi di oltre 40 soggetti



“Giornata importante per il Terzo Settore. Full immersion in Commissione sanità per la fase di consultazione della prima legge regionale che a livello nazionale darà riconoscimento e nuove opportunità alle associazioni di volontariato e promozione sociale”. A dirlo il presidente della Commissione Stefano Scaramelli (Italia Viva), sulla proposta di legge di Giunta regionale “Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore”.



L’atto ha lo scopo di adeguare la disciplina regionale a quella nazionale, dopo l’approvazione nel 2017 del Codice del terzo settore. Sono stati oltre 40 i soggetti auditi: rappresentanti regionali delle associazioni di volontariato, di promozione sociale, di cooperazione sociale, degli enti locali, del terzo settore, delle organizzazioni sindacali regionali e delle associazioni di categoria.



“Sarà un lavoro enorme da fare nei prossimi mesi – commenta Stefano Scaramelli –. La fase di ascolto e di confronto è molto importante, la partecipazione è alla base delle scelte che andremo a fare nelle prossime settimane. L’obiettivo è chiudere entro marzo la prima norma di questo genere in Italia. Sono oltre settemila i soggetti che in Toscana operano nel terzo settore per non parlare delle migliaia e migliaia di volontari che, offrendo il loro tempo, rendono grande la Toscana della solidarietà e della sussidiarietà”.