Protezione civile, finanziamenti per la colonna mobile regionale

312mila euro all’Asl centro, dove opera il coordinamento per le maxiemergenze

Deliberato il finanziamento di 312mila euro a favore dell’Asl centro, dove opera il Coordinamento regionale per le maxiemergenze, per il potenziamento del modulo sanitario regionale della Colonna mobile regionale di Protezione civile. E’ stato deciso dalla Giunta regionale, in occasione di una recente seduta, su proposta della Direzione dei diritti di cittadinanza e coesione sociale.L’obiettivo è quello sia di potenziare e migliorare la funzionalità dei posti medici avanzati di primo e secondo livello, e del posto di assistenza socio-sanitaria (messi a disposizione, già da diversi anni, del dipartimento nazionale di Protezione Civile, proprio nell’ambito della Colonna mobile regionale di Protezione civile), sia di dotarsi di un mezzo dedicato al trasporto di persone disabili o fragili, affinché il sistema possa rispondere con maggiore efficacia in fase sia di emergenza che post emergenziale.