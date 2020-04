Gabriele Bianchi (Toscana nel Cuore): ''Le adozioni dei cani e le sterilizzazioni dei gatti non si devono interrompere''

Lo chiede in una mozione il consigliere regionale



"La Regione Toscana attivando la sospensione dell’adozione degli animali e la sterilizzazione delle colonie feline sta sbagliando come sostiene ENPA. Inoltre è grave che dia indicazione dell’uso del cloro come disinfettante per cani e gatti." Così un intervento del consigliere regionale di Toscana nel Cuore, Gabriele Bianchi.



"E’ un errore – sostiene il consigliere - sospendere le adozioni dei cani e la sterilizzazione dei gatti. Il benessere della qualità della vita è garantito anche nel caso di cani da far uscire da canili dove sono chiusi da mesi se non da anni, sia per loro che per le persone che li adottano, magari sole, che vogliono avvalersi di un animale da compagnia come il cane o il gatto.



I canili devono continuare ad esercitare il suo ruolo di adozione alle famiglie fatto per un animale che è un essere senziente il cui benessere è tutelato per legge, tale consegna infatti può essere effettuata da parte di volontari, guardie zoofile o per limitare movimentazione e contatti, perché questo è quello che più preoccupa le varie amministrazioni dello Stato, lo spostamento delle persone.



Quanto appena sopra descritto succede con diverse modalità, ad esempio a Massa, Cecina, Montecatini, Arezzo. Inoltre la situazione di blocco delle adozioni comporta una maggiorazione di spesa pubblica che può essere limitata.



Infin in questa situazione di emergenza sarebbe il caso di liberare nei canili il maggior numero possibile di posti, qualora questi dovessero servire al ricovero di cani di cittadini anziani deceduti o ospedalizzati per il coronavirus di cui non possono/vogliono farsi carico i familiari.



Pertanto – sostiene Gabriele Bianchi - ho presentato una Mozione in Consiglio Regionale affinchè avvenga velocemente lo sblocco dell’attività di adozione dei cani e la sterilizzazioni delle colonie feline. Inoltre necessita vietare a livello regionale l'uso di soluzione alcoolica al cloro come disinfettante per gli animali."