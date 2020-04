Consiglio Regionale, Lega: ''Ordini del giorno per anticipare riapertura esercizi e dare maggiore sostegno ai Comuni''

"Per il Consiglio regionale in programma domani, mercoledì 29 aprile, abbiamo predisposto una serie di atti, tra cui due distinti Ordini del Giorno che ci auguriamo possano essere recepiti positivamente." Così l'inizio di un intervento del Gruppo consiliare della Lega."Nel primo chiediamo che la Giunta toscana adotti uno specifico ed urgente provvedimento per consentire al nostro sistema produttivo, valutando le esigenze settore per settore, di poter riprendere le attività in anticipo rispetto a quanto stabilito dal Governo. Il tutto tenendo, ovviamente, in massima considerazione l'adozione dei più rigorosi dispositivi di sicurezza. Chiediamo, quindi che ci si attivi con Roma per avere delle deroghe riguardo alle aperture per gradi degli esercizi commerciali, puntando, altresì, ad allentare alcune restrizioni alla libertà personale, stante la diffusione del Covid-19 in Toscana.L'altro atto che presenteremo in Consiglio riguarda l'opportunità che la Regione sia concretamente e maggiormente vicina ai Comuni toscani che, vista l'emergenza Coronavirus, appaiono in forti difficoltà, ad esempio, nel poter ridurre delle specifiche tasse locali, come ad esempio Tari e Cosap. Gli amministratori comunali hanno, infatti, il polso quotidiano relativo alle varie esigenze dei cittadini e degli operatori commerciali e quindi chiediamo di promuovere con la massima determinazione, anche a livello nazionale, lo sblocco dei fondi vincolati ed accantonati, ammontanti in Toscana ad oltre un miliardo di euro, in modo che le Regioni possano trasferire direttamente una parte delle risorse agli Enti locali. E' giusto, infatti, a nostro avviso che gli enti locali della nostra Regione possano svolgere un ruolo da protagonista in questa delicata fase relativa alla ripartenza della nostra economia."