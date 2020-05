Alluvione 2019, Cenni (Pd): ''Bene il finanziamento del Cdm di 20,7 mln per le province Arezzo e Siena''

"Bene il nuovo stanziamento del Consiglio dei Ministri che mercoledì sera ha deliberato il finanziamento di 20.700.000 euro per gli interventi nei territori delle province di Arezzo e di Siena colpiti dagli eventi meteorologici del luglio scorso". Così Susanna Cenni, parlamentare del Pd alla Camera, commenta la delibera del Consiglio del Ministri che prevede il finanziamento di ulteriori 20.700.000 di euro a carico del Fondo per le emergenze nazionali, per la realizzazione degli interventi nei territori delle province di Arezzo e di Siena colpiti nel luglio del 2019 da un'alluvione.



"Il Governo ha risposto alle richieste fatte anche dalla Regione Toscana, integrando il finanziamento di 4 milioni di euro che era stato destinato per le urgenze. Il nuovo stanziamento è un ulteriore passo in avanti che risponde anche alla richiesta della Regione di mettere in sicurezza il territorio, realizzando le 21 opere che, come aveva detto il presidente Enrico Rossi, sono in fase di avanzata di progettazione". spiega ancora Cenni.