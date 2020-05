Enrico Rossi: ''Riaperture graduali, bene l'impostazione del governo. Ora aspettiamo il decreto legge''

Il presidente della Toscana impegnato oggi nella riunione con le altre Regioni per definire una serie di protocolli operativi che potranno integrare le linee guida nazionali



"Condividiamo l'impostazione del governo e siamo soddisfatti del metodo, vale a dire del ruolo e del valore riconosciuto alle Regioni, e del merito, ovvero sia l'adozione del principio della gradualità nelle riaperture".



Lo ha detto il presidente della Regione Enrico Rossi oggi impegnato, in video conferenza, a definire una serie di protocolli operativi con le altre Regioni.



"Siamo al lavoro con tutte le altre Regioni - spiega - per la definizione di protocolli operativi che potranno essere integrati alle linee guida nazionali. Con gli altri presidenti, prima di prendere una decisione, siamo in attesa del decreto legge del governo, che concede entro certi parametri potere decisionale alle Regioni, e del DPCM che dovrà stabilire quali saranno le attività commerciali che si riapriranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane e con quale gradualità questo potrà avvenire".