Tpl, 21 milioni dal Ministero. Ceccarelli: ''Buona notizia, più rapido il rinnovamento bus'' 

“Una buona notizia che accogliamo con soddisfazione e che è perfettamente coerente con il grande impegno che abbiamo profuso in questi anni per dare ai toscani un servizio pubblico sempre più efficiente”. Così l’assessore a trasporti e infrastrutture, Vincenzo Ceccarelli, commenta lo sblocco da parte del Ministero dei trasporti di 21 milioni di euro destinati alla Toscana per l’acquisto di nuovi bus. Il decreto firmato dalla ministra Paola De Micheli, prevede che 9,6 milioni possano essere spesi immediatamente, altri 6 milioni verranno erogati entro il 2024 e le restanti risorse negli anni successivi.“Sono cifre importanti – prosegue – che vanno ad aggiungersi a quanto già previsto dall’offerta presentata dai vincitori della gara unica regionale per il trasporto pubblico su gomma e grazie alla quale è già programmato il ricambio di oltre duemila degli attuali bus che svolgono il servizio. Il nuovo parco bus sarà disponibile nel giro di pochi anni e farà della Toscana una delle regioni europee con il parco mezzi più moderno e qualificato. Il risultato – conclude Ceccarelli - sarà che avremo bus ecologici e più sicuri, per gli utenti e per i lavoratori”.