Agricoltura, Scaramelli (Italia Viva): ''Risorse per il passato e per la prevenzione dei danni da fauna selvatica''

Agricoltura, interventi a sostegno delle imprese a cui si aggiungono gli indennizzi per danni da fauna selvatica nelle riserve naturali regionali. “La nuova legge, frutto di un'attenta revisione anche attraverso gli emendamenti che ho presentato, indica – spiega Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale - risorse per il passato e per i primi tre anni di operatività per i risarcimenti nelle riserve regionali, per le attività di prevenzione all'interno delle riserve e a favore degli Enti parco. Una norma che il mondo agricolo aspettava da tempo e che produce una semplificazione grazie all’uniformazione delle procedure”.La legge approvata a maggioranza oggi dal Consiglio regionale uniforma la disciplina degli indennizzi danni fauna selvatica su tutto il territorio regionale. Grazie alla stipulazione di convenzioni saranno gli Atc che assegneranno e determineranno gli indennizzi, anche per il pregresso, per i danni agricoli e per i contributi spettanti agli imprenditori agricoli per la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica, all'interno delle riserve.