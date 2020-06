Anas, da lunedÃ¬ 22 giugno lavori sulla Siena-Firenze

Da lunedì prossimo, 22 giugno, Anas eseguirà i lavori di manutenzione per il risanamento del piano viabile sul raccordo autostradale Siena-Firenze in corrispondenza dello svincolo di Tavarnelle Val di Pesa, in provincia di Firenze.Per consentire lo svolgimento degli interventi, il traffico sarà regolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Tavarnelle sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione FirenzeIl completamento è previsto entro la fine di luglio.