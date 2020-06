Mobilità sostenibile, Galletti (M5S): ''Dal Governo 8,6 milioni per nuovi servizi e maggior sicurezza per i ciclisti in Toscana''

“Entro il 2021 i Comuni della Toscana riceveranno 8,6 milioni di euro per ampliare la rete di piste ciclabili, mettere in sicurezza le corsie già esistenti e realizzare una serie di ciclostazioni in corrispondenza con i nodi di interscambio con gli altri mezzi di trasporto pubblici e privati.” Così Irene Galletti, candidata alla Presidenza della Regione Toscana per il Movimento 5 Stelle, commenta lo stanziamento di fondi destinato alle ciclovie urbane e alla messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina in Toscana.



"La Toscana che mi immagino da qui a 5 anni - commenta Irene Galletti - è una Toscana con una capillare rete di trasporti intermodali, sia riservata alle merci che alle persone. Questa iniziativa del governo rappresenta un contributo importante che mi auguro i Comuni vogliano e sappiano sfruttare al meglio. Non basta progettare una corsia preferenziale, bisogna pianificare i collegamenti interni ed esterni alle città con intelligenza. Purtroppo però ancora oggi leggo di esponenti politici toscani che credono che la bicicletta o il monopattino siano mezzi per radical chic. Peccato non esista un contributo governativo per scongiurare certe stupidaggini. La Toscana ha bisogno di innovare e l'innovazione passa dalla sostenibilità".