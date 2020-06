''Ceccardi è al guinzaglio di Salvini'', intervento di Tiziana Nisini (Lega) sulle parole di Giani (Pd)

“Eugenio Giani, candidato del Pd per la Toscana, non trova di meglio, non avendo argomenti validi, che attaccare Susanna Ceccardi definendola donna “al guinzaglio” di Salvini”, afferma la Senatrice della Lega Tiziana Nisini, che ricopre anche il ruolo di assessore ad Arezzo con delega alle Pari Opportunità, e dello stesso tenore diverse note di altri esponenti toscani della Lega, sulle dichiarazioni rilasciate da Giani sul Corriere Fiorentino.



“Avessimo fatto noi queste affermazioni, sarebbero già partiti tutti i giornali e le paladine a difesa delle donne accusandoci di ogni nefandezza! Accade a Susanna, e tutto tace - continua Tiziana Nisini -. Caro Giani, comprendo le sue difficoltà e la sua paura, ma in Lega le donne sono trattate alla pari degli uomini, vengono valutate in base alle loro capacità e nessuno è servo o marionetta di altri. Quando abbiamo indicato Susanna come candidato non lo abbiamo fatto pensando al fatto che fosse donna o meno, ma valutando le sue capacità, che anche voi ben conoscete, e delle quali è chiaro che abbiate paura! Se questo è il livello del dibattito politico che Giani vuole tenere, faccia pure: noi ci preoccupiamo dei problemi dei toscani, uomini e donne!”