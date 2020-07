Cooperative di comunità, soddisfatto Bezzini (Pd): ''3 nuove in provincia di Siena: Radicondoli, Ponte d’Arbia e Contignano''

Altre tre cooperative di comunità prenderanno il via in provincia di Siena grazie al contributo della Regione Toscana. Con le 16 nuove cooperative di comunità la rete toscana si allarga a 40 esperienze. I progetti sono stati selezionati con un bando da 740mila euro (vai all'articolo). E altri 13 sono finanziabili. Quelle in provincia di Siena sono a Radicondoli, a Ponte d‘Arbia (Monteroni) e a Contignano (Radicofani). Si aggiungeranno a quelle già finanziate in passato a Monticchiello (Pienza), Petroio (Trequanda), Vivo D’Orcia e Campiglia d’Orcia (Castiglione d’Orcia), San Casciano dei Bagni.



“Altri tre progetti sono stati dichiarati ammissibili – ha detto il consigliere del Pd in Regione Simone Bezzini - se pur non finanziati (Murlo, Cetona, Rapolano) e mi auguro che per questi si possano reperire le risorse in tempi brevi. Le cooperative di comunità rappresentano infatti una bella sperimentazione e un’occasione per valorizzare i piccoli centri delle aree interne Una sperimentazione sostenuta con forza dalla Regione Toscana e in particolar modo dall‘assessore Vittorio Bugli. É davvero una grande soddisfazione vedere tante realtà della provincia di Siena cogliere un’opportunità a cui anche io ho portato un contributo con le iniziative assunte all’inizio legislatura sul Piano Regionale di Sviluppo”.



Le nuove nate andranno ad aggiungersi alle ventiquattro cooperative di comunità già partite due anni fa. L’esperienza di rigenerazione sociale nelle frazioni e nelle zone montane ha dato vita a una rete sempre più diffusa sul territorio, tanto che adesso arriva a comprendere 40 entità in tutto. Presto poi potrebbe allargarsi ulteriormente con altri 13 progetti che sono già stati ritenuti validi e finanziabili e per i quali saranno cercate nuove risorse.