Codice giallo per piogge e temporali per la Toscana centro sud a causa di un modesto peggioramento delle condizioni meteo che prolungano ed estendono la vigilanza a tutta la giornata di oggi, sabato 4 luglio. Pressione in aumento e tempo stabile da domani, domenica.Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo