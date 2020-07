Tir si ribalta sull'Aurelia, l'autista trasportato con l'elisoccorso alle Scotte

Incidente attorno alle 11.30 di oggi, martedì 14 luglio, sull'Aurelia nei pressi dell'uscita di Fonteblanda (nel comune di Orbetello), dove un tir si è ribaltato finendo fuori dalla carreggiata mentre viaggiava nella corsia sud verso Grosseto.L'autista 29enne del mezzo pesante, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo che è uscito di strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari, che hanno trasportato l'uomo con l'elisoccorso al policlinico di Siena in codice 3, ed i Vigili del Fuoco.