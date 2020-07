Terzo settore, Scaramelli (Italia Viva): ''Un traguardo per la Toscana, frutto di un lavoro durato oltre un anno fatto di ascolto e partecipazione''

"Dopo un lavoro intenso siamo arrivati in fondo. La legge del Terzo settore è realtà. Per me è una grande soddisfazione aver guidato questo percorso legislativo che oggi porta la Toscana ad avere una norma che finalmente consente alle associazioni del Terzo settore di essere protagonisti a livello paritetico al cospetto degli enti pubblici di quel sistema solidaristico, fatto di sussidiarietà, che ha reso grande ed equa la nostra Regione". A dirlo Stefano Scaramelli (Italia Viva), presidente della commissione sanità e politiche sociali del Consiglio regionale sulle Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore, approvate oggi dall'Aula.



"Un percorso lungo, durato oltre un anno, fatto - spiega Scaramelli - di audizioni e consultazioni, abbiamo prodotto tanti emendamenti frutto di un ascolto ampio e partecipato. Grazie a questa legge è possibile co-programmare insieme, co-progettare, creare sintonia tra il mondo del Terzo settore e gli enti locali per tanti aspetti. Ad esempio per la disponibilità di una sede, che può sembrare una cosa banale ma non lo era. Allo stesso tempo nasce una Consulta a livello regionale, ovvero un soggetto in grado di supportare gli organi decisionali politici.



Fondamentale il ruolo dell'associazionismo organizzato che con gli emendamenti apportati abbiamo tutelato e valorizzato nello spirito dei principi di solidarietà e sussidiarietà su cui si fonda la Regione Toscana.

Una piccola rivoluzione che segue - conclude Scaramelli - quanto fatto a livello nazionale con la Legge su Terzo settore e la Toscana è fra le prime Regioni d'Italia che riesce a portare a termine questo percorso".