Scuole in Toscana, Gabriele Bianchi (Svolta): ''Come riapriranno il 14 settembre?''

A seguito delle nuove disposizioni del Ministero della Pubblica Istruzione e di quello che si è potuto leggere sui media in questi giorni sul tema scuola, argomento importantissimo per il consigliere regionale Gabriele Bianchi, anche a fronte del suo intervento durante il consiglio regionale di martedì 14 luglio, dove ha chiesto che le scuole non siano sede di seggio elettorale Bianchi punta il dito: “Alla luce delle nuove regole di distanziamento - dichiara Bianchi -penso che sia opportuno avere un monitoraggio puntuale sulla situazione che si sta delineando. E' fondamentale e urgente sapere quali saranno le nuove collocazioni delle aule scolastiche oltre che sapere se sarà possibile mantenere il tempo pieno alle scuole elementari e quello prolungato alle medie, nonché l’utilizzo regolare delle palestre per l’educazione fisica, parte essenziale dei programmi scolastici e dei refettori per i servizi di mensa”.



“Per questo - conclude Bianchi - nei prossimi giorni chiederò un incontro con il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana per conoscere e monitorare la programmazione prevista perla ripresa del prossimo anno scolastico."