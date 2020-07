Consiglio regionale: aula riunita in presenza martedì 21 luglio

Il Consiglio regionale della Toscana tornerà a riunirsi in presenza domani, martedì 21 luglio, con inizio alle 14.45 al palazzo del Pegaso. Tra gli atti all'ordine del giorno, le proposte di legge "Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico"; le disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico dei gestori del Servizio Idrico Integrato; la proposta di delibera sul Piano Cave.Tra le interrogazioni iscritte, quella sul portale “Feel Florence”, firmata dal vicepresidente Marco Stella (Forza Italia), quella sulla base americana di Camp Derby (presentata da Sì-Toscana a sinistra) e quella sulle misure di sostegno economico per le agenzie di viaggio della Toscana (Italia Viva). In agenda anche l'ordine del giorno, presentato dalla Lega, sulle dichiarazioni contro l'onorevole Susanna Ceccardi. A seguire mozioni e tre proposte di risoluzione.Anche in questa occasione saranno seguite le necessarie norme di sicurezza con il distanziamento e la disposizione dell'Aula 'allargata' alla sala Calamandrei e allo spazio antistante la sala consiliare. Anche l'accesso della stampa sarà limitato e regolato nel rispetto delle norme anti-Covid.Sarà possibile seguire la seduta in streaming sul sito web e sul canale Youtube del Consiglio regionale della Toscana.