Incidente sul raccordo Siena-Firenze a San Casciano: tre feriti, chiusa carreggiata in direzione Siena

Tre autovetture coinvolte e un autocarro

Sulla Siena-Firenze (RA03 "Raccordo Autostradale Siena") è stata provvisoriamente chiusa la corsia di marcia in direzione Siena a seguito di un incidente con tamponamento, al km 37,000 nel comune di San Casciano in Val di Pesa in provincia di Firenze.L’incidente, per cause ancora da accertare, ha coinvolto tre autovetture ed un mezzo pesante. Nell’impatto i conducenti dei veicoli sono rimasti feriti.Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, le squadre Anas e la polizia stradale per i rilievi e per il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità.Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “Appstore” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148