Consiglio regionale: via libera al Rendiconto generale 2019

A maggioranza la commissione di Controllo, presieduta da Luciana Bartolini (Lega), licenzia il bilancio consuntivo

Via libera dalla commissione di Controllo, presieduta da Luciana Bartolini (Lega Nord), al Rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2019. Hanno votato a favore i consiglieri del gruppo Pd insieme a Gabriele Bianchi (misto), si è astenuto Paolo Sarti (Si -Toscana a sinistra) ed ha votato contrario la presidente.L’esercizio 2019 si chiude con un saldo finanziario composto da somme vincolate da riscrivere nel bilancio successivo per euro 1.789.518.049 e con un disavanzo per mancata contrazione di mutui per euro 301.500.577, che è diminuito rispetto all’esercizio precedente di euro 1.346.537.330. Il disavanzo finanziario è risultato di euro - 177.926.397 rispetto a euro - 476.156.198 dell’esercizio precedente.L'avanzo di cassa presso il Tesoriere della Regione è pari a euro 918.787.644,maggiore di euro 536.547.166 rispetto all’esercizio precedente.Il conto economico presenta un saldo positivo di euro 314.838.145.Al termine dell'esercizio finanziario la situazione dei residui è risultata come segue: attivi +4.101.169.131; passivi - 4.804.417.112. I residui attivi, che sono stati nel 2018 di euro 5.019.248.626, hanno avuto un decremento di euro 918.079.495 pari al 18,29 %. I residui passivi, risultanti nel 2018 pari a euro 5.542.244.046, sono diminuiti di euro 737.826.934 pari al 13,31%.Nella gestione dei residui passivi si è verificata una parziale eliminazione durante l'esercizio finanziario 2019 per un totale di euro 189.647.657 per insussistenza o prescrizione.Lo Stato patrimoniale al termine dell'esercizio 2019 ha registrato un totale dell’attivo e del passivo pari a euro 6.281.297.910.Il consigliere Andrea Pieroni (Pd) sarà relatore in aula.