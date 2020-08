Regionali 2020, Anna Paris candidata indipendente del Pd

Docente universitaria con competenze in campo aziendale, correrà per la carica di Consigliere regionale



Passione, disponibilità ad ascoltare e voglia di impegnarsi per la propria Regione, sono queste le motivazioni che hanno spinto Anna Paris, 62 anni, a candidarsi a consigliere regionale come indipendente nelle liste del Pd alle prossime elezioni del 20 e 21 settembre in Toscana.



Laureata in scienze economiche e bancarie, professoressa associata di economia aziendale all’Università di Siena, sposata e madre di due figli, Paris si affaccia per la prima volta al mondo della politica con un bagaglio di esperienze che vuole mettere al servizio della collettività.



“Sono una donna che si è divisa tra l’impegno lavorativo e la famiglia – dice la neo candidata -, conosco quelle che sono le difficoltà che incontrano i cittadini oggi, soprattutto i giovani e le donne. Ho accettato di candidarmi proprio con lo spirito di portare in Regione idee e bisogni che vengono dalla società civile e in particolare dai territori della Provincia di Siena. Ringrazio il Partito Democratico della possibilità che mi ha offerto e spero di avere l’appoggio degli elettori per poter dimostrare il mio impegno attivo in Consiglio. La Toscana è una realtà che è stata ben amministrata ma, visto anche il difficile momento che stiamo vivendo legato all’emergenza Covid 19, c’è bisogno di una spinta in più per la rinascita economica, sociale, lavorativa. Penso alla nostra sanità che rispetto ad altre regioni ha reagito con professionalità e competenza alla pandemia ma che si aspetta dalle istituzioni sostegno, valorizzazione e innovazione”.



Anna Paris - spiega la nota di presentazione della candidata - conosce le dinamiche del mondo del lavoro e soprattutto le disparità che incontrano ancora le donne per la carriera e la giusta retribuzione; si impegnerà perché le giovani donne possano avere davanti una vita in cui affermarsi professionalmente e vivere in una condivisione piena con i propri compagni gli affetti e gli impegni familiari.



Paris in qualità di docente universitaria, dialoga con i giovani sulle opportunità che si aspettano di avere in campo lavorativo, una volta laureati. Per questo crede che settori come le scienze della vita, la cultura e il turismo, insieme ad un manifatturiero di qualità, possano essere un'occasione per creare lavoro, che si potrà realizzare solo con un continuo rapporto con le figure istituzionali del territorio e un confronto costante con la collettività.



“Accetto una sfida rilevante che può far paura, sono stata finora lontano dalla politica attiva, impegnata tra lavoro e famiglia, ora voglio dare il mio contributo per una Regione sempre più forte e attenta alle richieste della provincia di Siena”.