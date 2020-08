Elena Rosignoli, candidata consigliere per il Pd alle elezioni regionali 2020

Elena Rosignoli, è stata candidata per il Pd alle elezioni regionali che si terranno il 20 e 21 settembre prossimi. "Un nome - spiega il Pd - nato da un percorso politico che ha portato all'individuazione unitaria della candidatura nell'area della Valdichiana senese, supportata da venti Unioni comunali della provincia."



Elena Rosignoli, sposata, madre di due figli, residente a Torrita di Siena. Ragioniera, impiegata amministrativa presso un'importante azienda privata del territorio. Ha iniziato a partecipare alla vita politica attivamente con l'elezione nel 2014 in Consiglio comunale, rivestendo il ruolo di presidente della Commissione bilancio e membro della Commissione attività produttive. Dall’ottobre 2017 ricopre il ruolo di segretario dell’U.C. del PD torritese. Sempre nel 2017 viene nominata per l’area Valdichiana senese nel CDA della società LFI (La Ferroviaria italiana), nel quale attualmente ne è vicepresidente. Da sempre impegnata nel mondo associativo e componente, sin dalla sua costituzione, della Conferenza delle donne Dem di Siena.



"Sono onorata di rappresentare il territorio senese con questa candidatura nella lista del Partito Democratico - afferma Elena Rosignoli -, partito nel quale ribadisco l'appartenenza ideologica e funzionale nella progettazione e nell'attuazione delle istanze del programma politico redatto.



Una piattaforma programmatica che vede nella territorialità la dimensione preziosa nella quale esprimere le nostre competenze e nella quale cercare di dare risposte alle domande dei cittadini, nel rispetto della valorizzazione delle differenze. É fondamentale stabilire e mantenere il dialogo ed il confronto continuo con gli organi di governo a tutti i livelli per stabilire e definire insieme una strategia di intervento.



Temi come lavoro e infrastrutture, servizi pubblici, scuola, sanità e sociale, integrazione, ambiente, riqualificazione urbana, sono i punti focali del programma elettorale, con particolare attenzione ai diritti civili, alle politiche di genere ed al futuro delle giovani generazioni.



Ci aspetta una campagna elettorale non facile ma con la responsabilità e le competenze che abbiamo possiamo veramente pensare di rendere la Toscana più forte e più unita, che costruisce il futuro mentre governa il presente".