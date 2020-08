Elezioni regionali, Lorenzo Rosso candidato al Consiglio regionale per Fratelli d'Italia

"A Siena il Rosso c'è. Da sempre contro la sinistra", questo lo slogan che campeggia in tutti i manifesti che tappezzano Siena e provincia da oggi. Lo slogan scelto da Lorenzo Rosso di Fratelli d'Italia, per la campagna elettorale delle prossime elezioni Regionali della Toscana che si terranno il 20 settembre.



"Per la prima volta la Regione Toscana diventa contendibile. Ringrazio i tanti amici, a Siena ed a Roma, che mi hanno chiesto di candidarmi per questa importante sfida contro la sinistra egemone da oltre settanta anni. Dopo Siena, è giunto il momento di liberare finalmente anche la Toscana dopo i disastri del presidente Rossi, che ha dato una deleteria impronta vetero ideologica al suo mandato", dice Lorenzo Rosso, laurea in legge, leader dei voti alle passate regionali di cinque anni fa con oltre seicento preferenze, quando però FdI veleggiava al due per cento, rispetto al 15 a cui è adesso accreditata.



Dirigente nazionale di FdI e presidente del Circolo di Siena Centro del Partito, Rosso è da sempre molto vicino a Giorgia Meloni, sin dai tempi della comune militanza nelle organizzazioni giovanili della destra: "Una vita coerentemente in trincea nella provincia più rossa d'Italia, quando a dichiararsi di destra occorreva molto coraggio" dice di sè stesso.



Nei prossimi giorni l'inaugurazione del Comitato elettorale e le prime iniziative del programma "Rosso c'è" a cui hanno già dato la loro adesione i senatori di FdI Achille Totaro e Daniela Santanchè, con un video diffuso dalle pagine social del candidato.